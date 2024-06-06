В Барнауле девушка получила травму позвоночника из-за дерева, упавшего во время грозы

В Барнауле девушка-подросток получила травму позвоночника в результате падения веток дерева во время ураганного ветра, сообщили в краевом СУ СК России.

Следователи начали проверку по факту падения веток дерева на 17-летнюю девушку в одном из парков отдыха в Октябрьском районе города. Местная жительница получила травму позвоночника и была госпитализирована.

По результатам доследственной проверки сотрудники СК могут квалифицировать произошедшее как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Сейчас они устанавливают все обстоятельства инцидента, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого на Алтае дерево насквозь пробило салон автобуса. По предварительной информации, при этом никто не пострадал.

Ранее не менее 26 парапланеристов попали в ураган в турецком Олюденизе.