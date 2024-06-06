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Дочь Дроздова объяснила взыскание 9 млн рублей с компании ее отца

Дочь Николая Дроздова заверила, что ее отец не имел отношения к финансам АСС-ТВ

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Евгения Новоженина/РИА Новости

Телеведущий Николай Дроздов не имел никакого отношения к финансовым делам телекомпании АСС-ТВ, совладельцем которой он является. Об этом в беседе с 360.ru заявила его дочь Елена. По ее словам, зоолог был лишь приглашенным ведущим, которому платили зарплату время от времени.

«В последний год зарплату обещали, обещали, но не платили вообще», — отметила Елена.

Николай Дроздов не знал, что у компании проблемы с финансами, так как у него нет доступа к подобным данным, заверила дочь ведущего. Он был наемным работником, авторские права выходивших программ принадлежат Лапиным – АСС-ТВ их семейный бизнес, добавила она.

Что касается должности соучредителя, то Дроздов, по словам Елены, хотел от нее отказаться после того, как перестал вести передачу и получать зарплату. Однако это оказалось непросто, и юристы порекомендовали оставить все, как есть.

«Зарегистрироваться просто, а выйти сложно», — пояснила она.

Напомним, телецентр «Останкино» подал в суд на компанию АСС-ТВ с требованием взыскать 9 млн рублей. Судебное заседание уже прошло, решение было вынесено в пользу телецентра.

АСС-ТВ снимала научно-популярные программы на федеральные каналы, в том числе «В мире животных», «Очевидное — невероятное», «Клуб путешественников» и другие. С 2018 года компания ничего не снимает, однако до сих пор юридически не ликвидирована.

Ранее Дроздов опроверг сообщения о том, что проходил лечение от рака.

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