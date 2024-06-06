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Российские учителя выступили против отмены ЕГЭ

Член профсоюза работников образования Луховицкий: отменять ЕГЭ в РФ опасно

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Система сдачи ЕГЭ в России нуждается в корректировке, потому что сегодня все обучение в школе направлено на подготовку детей к экзаменам, а не усвоение ими знаний. Однако если сразу отменить ЕГЭ, то это только усугубит проблему, а не решит ее, заявил в беседе с НСН член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий.

Отношение педагогов и родителей к системе выпускных экзаменов в России неоднозначное. Многие считают, что отмена ЕГЭ «переломит хребет всей школе», а другие не согласны с тем, что детей готовят к экзаменам, а не учат нормально, отметил Луховицкий.

Однако нельзя сразу полностью отказаться от ЕГЭ одномоментно – на это нужно время, подчеркнул эксперт. По его словам, подобные масштабные изменения нарушат уже выстроенную и работающую систему, в результате чего еще несколько лет школу «будет лихорадить».

«Учитывая, что сегодня не хватает сотни тысяч учителей – кто останется работать в школе, если в ней постоянно будут происходить какие-то серьезные изменения. Люди хотят определенности», — заключил эксперт.

Напомним, депутаты Госдумы от фракций ЛДПР, КПРФ и СРЗП намерены внести в парламент законопроект об отмене ЕГЭ и возвращении традиционных экзаменов. Среди прочего, они объяснили это тем, что на проведение ЕГЭ расходуются значительные средства из госбюджета, а родители тратят деньги на репетиторов. В Рособрнадзоре сообщили, что готовы обсудить этот шаг, если будет предложена объективная и понятная альтернатива ЕГЭ.

Ранее Рособрнадзор призвал ускорить проверку нарушений прав сдающих ЕГЭ.

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