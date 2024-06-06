Фитнес-тренер рассказал, как нужно кататься на велосипеде, чтобы похудеть

Чтобы езда на велосипеде была эффективной для похудения, маршрут должен проходить через подъемы и небольшие спуски. Об этом в интервью РИАМО рассказал победитель чемпионата России по пауэрлифтингу, квалифицированный тренер и наставник Михаил Прыгунов.

«Активная езда на велосипеде — это очень энергоемкий процесс, не зря существуют велотренажеры для закрытых помещений. Катаясь на велосипеде, можно не просто похудеть, но и сделать это легко и с удовольствием», — сказал тренер.

Перед велопрогулкой он посоветовал запустить велотренировку на фитнес-браслете, чтобы следить за скоростью передвижения, пульсом и потраченными калориями.

Согласно недавнему опросу, каждый пятый россиянин не готов пересесть с автомобиля на велосипед.

Респонденты отметили, что для такого транспорта нужно обустроить больше велодорожек, а также иметь физическую подготовку. Кроме того, по их словам, на велосипеде неудобно передвигаться на слишком большие расстояния.

17% опрошенных признались, что не воспринимают велосипед как транспорт, однако готовы пересесть на него ради развлечения, 10% — пересаживаются на велосипед летом, чтобы не стоять в пробках. 52% респондентов рассказали, что не ездят ни на автомобиле, ни на велосипеде, а предпочитают передвигаться на общественном транспорте.

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