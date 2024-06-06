Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Одесской области свет дают на два-четыре часа в сутки

«Страна»: в Одесской области отключения света длятся до 20 часов в сутки

close
100%
Depositphotos

Глава Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков сообщил, что отключения света в Одесской области продолжаются до 20 часов в сутки. Его слова передает украинское издание «Страна».

«В Одесской области отключения света продолжаются до 20 часов. За сутки свет дают на два-четыре часа», — заявил он.

6 июня минэнерго Украины обвинило британское издание Financial Times в работе на Москву. Ведомству не понравилась статья со ссылкой на неназванных украинских чиновников. В ней говорилось, что Украине надо готовиться к жизни в «холоде и темноте», потому что Россия уничтожила более половины энергетики страны.

Минобороны России неоднократно отчитывалось об атаках на энергетические объекты Украины. Последний массированный удар был нанесен в ночь на 1 июня. Тогда были поражены инфраструктурные объекты в пяти областях страны.

На следующий день «Укрэнерго» объявило о введении лимитов потребления электроэнергии во всех регионах Украины. При их превышении будут применять почасовые отключения света.

Премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что последствия атак на энергосистему будут долгосрочными, и украинцам придется постоянно экономить электричество: «Экономия будет частью нашей повседневной жизни в ближайшие годы».

Ранее в минэнерго Украины заявили, что страну готовят к возможным ядерным происшествиям.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами