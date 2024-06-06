В Одесской области свет дают на два-четыре часа в сутки

Глава Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков сообщил, что отключения света в Одесской области продолжаются до 20 часов в сутки. Его слова передает украинское издание «Страна».

«В Одесской области отключения света продолжаются до 20 часов. За сутки свет дают на два-четыре часа», — заявил он.

6 июня минэнерго Украины обвинило британское издание Financial Times в работе на Москву. Ведомству не понравилась статья со ссылкой на неназванных украинских чиновников. В ней говорилось, что Украине надо готовиться к жизни в «холоде и темноте», потому что Россия уничтожила более половины энергетики страны.

Минобороны России неоднократно отчитывалось об атаках на энергетические объекты Украины. Последний массированный удар был нанесен в ночь на 1 июня. Тогда были поражены инфраструктурные объекты в пяти областях страны.

На следующий день «Укрэнерго» объявило о введении лимитов потребления электроэнергии во всех регионах Украины. При их превышении будут применять почасовые отключения света.

Премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что последствия атак на энергосистему будут долгосрочными, и украинцам придется постоянно экономить электричество: «Экономия будет частью нашей повседневной жизни в ближайшие годы».

Ранее в минэнерго Украины заявили, что страну готовят к возможным ядерным происшествиям.