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Союз потребителей России: производители еды экономят на качестве ингредиентов

Глава СПРФ Шелищ: при производстве продуктов ингредиенты заменяют более дешевыми

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

В условиях инфляции производители пытаются сдержать рост цен разными способами, в том числе – заменой ингредиентов продуктов на более дешевые и иногда вредные, заявил председатель Союза потребителей РФ (СПРФ) Петр Шелищ. Потребители подобную замену сырья не замечают, предупредил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

Эксперт назвал шринкфляцию – уменьшение объема товара при прежней стоимости – не самым худшим вариантом сдерживания цен.

«Это лучше, чем когда вам подменяют сырье, начиная с сорта муки и заканчивая подменой молочного жира, — пояснил он. — И если его подменяют на растительные жиры – это еще не самое страшное. Существуют менее приятные заменители – тот же говяжий жир и все прочее, что относится к отходам пищевого производства».

Контролировать подобные процессы должны органы власти, защищая рынок от подмены привычных продуктов на дешевые аналоги, отметил Щелищ. Это важно не только для защиты здоровья населения, но и для исключения недобросовестной конкуренции, подчеркнул он. Так, если на рынке появляется дешевый аналог, то производитель качественного продукта вынужден будет также сбивать цену, начиная «бодяжить с составом и придумывая способы снизить себестоимость товара, объяснил глава СПРФ.

За контроль этой сферы отвечает Роспотребнадзор, но в последние годы он не может выполнять эту задачу из-за моратория на проверки бизнеса, напомнил Щелищ. Из-за этого производители бесконтрольно ухудшают качество продуктов за счет замены состава, и даже после решений судов по искам защиты потребителей никакие меры не принимаются, заключил он.

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