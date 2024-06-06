В Воронежской области соседи спасли 11-летнюю девочку от педофила

В Рамонском районе Воронежской области сельчане спасли от предполагаемого педофила 11-летнюю школьницу и пытались поймать злоумышленника. Об этом сообщают «Вести Воронеж».

О произошедшем рассказала мать школьницы, по словам женщины, инцидент произошел в селе Новоподклетное, к ее 11-летней дочери приставал на улице молодой мужчина.

Девочка позвонила матери и сквозь слезы рассказала, что ее преследует и трогает за интимные места незнакомый человек. Действия злоумышленника заметили прохожие, они решили задержать предполагаемого педофила.

«Мы не смогли поймать этого мужчину на трех машинах. Он убегал по пересеченной местности и прятался», — сообщила женщина.

Семья школьницы обратилась в правоохранительные органы, в региональном МВД произошедшее пока не прокомментировали.

Ранее в Подмосковье мужчина заманивал девочек к себе домой дорогими подарками.