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В Минздраве озвучили новые данные о пострадавших в ДТП с трамваями в Кемерове

РИА: в ДТП с трамваями в Кемерове пострадали пятеро детей

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СК РФ по Кемеровской области

В аварии с трамваями в Кемерове пострадали 90 человек. Такие данные сообщил РИА Новости помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.

В числе пострадавших пятеро несовершеннолетних. Он добавил, что 78 человек доставили в больницы.

Дорожный инцидент случился утром 6 июня на Кузнецком мосту. Одного пострадавшего врачи спасти не смогли.

Как сообщили в оперативных службах, причинами столкновения двух трамваев в Кемерове могли стать отказ тормозов или человеческий фактор. Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам статьи «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья».

Кемеровская электротранспортная компания пообещала возместить ущерб пострадавшим в ДТП с трамваями по страховке.

Ранее двое волгоградцев напали на водительницу трамвая, требуя подвезти до больницы.

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