В Кемерово выросло число пострадавших в ДТП с двумя трамваями

Число пострадавших в ДТП с двумя трамваями в Кемерово увеличилось до 50. Об этом глава города Дмитрий Анисимов сообщил в видеообращении размещенном в его Telegram-канале.

По его словам, 40 пострадавших после аварии были доставлены в третью городскую больницу. Трое из них находятся в тяжелом состоянии, врачи борются за их жизнь.

«Помимо 40 человек, еще 10 самостоятельно обратились в травмпункт, с ними проводится работа», — сказал он.

Мэр также заявил, что был создан оперативный штаб, который он и возглавил.