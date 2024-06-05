В центре Москвы желтая змея уползла от хозяйки и спряталась под теплотрассой во дворе

Жители Москвы заметили змею в центре города. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Инцидент произошел в районе Малого Трехсвятительского переулка. О находке в экстренные службы сообщил местный охранник. По его словам, змея лежала под теплотрассой, свернувшись калачиком.

«По приезде спасатели увидели, что скользкая гостья ведет себя спокойно, поэтому сразу же приступили к ее перемещению», – поделились в ведомстве.

Змею быстро уложили в пластиковый контейнер. Позже выяснилось, что питомец уполз от местной жительницы. По какой причине это произошло, не сообщается.

До этого в Уфе кот застрял в вентиляции квартиры. По данным источника, животное оказалось в отверстии вечером и находилось там всю ночь, жалобно мяукая. Своими силами хозяйка помещения достать его не могла. В результате спасти кота удалось специалистам.

Ранее в Подмосковье 77-летняя пенсионерка упала в 12-метровый колодец, спасая свою собаку.