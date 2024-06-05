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В Подмосковье родителям напомнили о правилах безопасности детей у воды

Врачи Подмосковья призвали родителей не оставлять детей на воде без присмотра

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Игорь Онучин/РИА «Новости»

Родителей Московской области призвали выбирать для плавания только разрешенные для купания водоемы, сообщает пресс-служба минздрава Подмосковья.

Как рассказала главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства Нисо Одинаева для купания детей лучше выбирать безопасный пологий спуск в воду, где нет течения.

«Не забывайте, что даже водоросли могут ограничить движения ребенка в воде и вызвать панику», — отметила она.

Одинаева добавила, что дети помладше должны быть в воде не дальше вытянутой руки от родителей.

Она отметила, что грубые игры и ныряние могут быть опасны.

Также Одинаева сказала, что перед купанием лучше не кормить плотно детей, так как это может привести к судорогам.

«Если вы видите, что ребенок дрожит, стучит зубами, у него синие губы, попросите его выйти из воды во избежание переохлаждения», — заключила Одинаева.

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