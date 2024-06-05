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Два самолета не смогли сесть в Самарканде из-за грозы

Самолеты из Москвы и Петербурга не смогли сесть в Самарканде из-за грозы

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Sean McAuliffe/Unsplash

Два самолета, летевшие из Москвы и Петербурга в Самарканд, не смогли приземлиться в аэропорту назначения из-за грозы и были временно перенаправлены на другие аэродромы Узбекистана. Об этом со ссылкой на представителя АО Uzbekistan Airports сообщает РИА Новости.

Отмечается, что 5 июня в районе 17-00 (15-00 мск) непогода помешала посадке в Самарканде рейсов авиакомпании Qanot Sharq из Санкт-Петербурга и UTair из Москвы. Из-за грозы их пришлось перенаправить на запасные аэродромы в Ташкенте и Бухаре.

По словам представителя компании Uzbekistan Airports, посадка прошла в штатном режиме. Для вылета в Самарканд самолеты ожидают изменения погодных условий.

5 июня сообщалось, что в аэропорту Шереметьево нашли сразу девять самолетов SSJ-100 с проколотыми колесами шасси. Шины были заменены, в авиакомпании «Россия» начали проверку случившегося.

Ранее в Красноярском крае самолет выкатился за пределы взлетной полосы.

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