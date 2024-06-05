В сети обсуждают заявление философа о необходимости переустройства нацполитики в России

И граждане России, и работающие в стране мигранты, обязаны соблюдать законы РФ, которые должны применяться одинаково ко всем. Об этом, комментируя в своем Теlegram-канале философский спор о переустройстве национальной политики страны, заявил общественный деятель, экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев.

Автор поста отметил, что спор начался между философами Александром Дугиным и Антоном Беликовым.

Первый выступает за концепцию евразийства, под которой подразумевается синтез западной цивилизации, русской культуры и культур азиатских народов России.

Второй убежден, что евразийство обречено на поражение, так как традиционализм, лежащий в основе евразийской идеологии, не способен «привести к адекватности весь племенной колорит, выхлестнувшийся на наши улицы».

По этой причине Беликов предлагает концепцию «нормального здорового национализма».

Цитируя Беликова, Олег Царев уточняет: философ пишет, что отклонения от нормального поведения и попытки обосновать это своими национальными традициями должны заканчиваться высылкой из России. Он имеет в виду отличные от русских традиции отношения к женщинам, ножи в карманах и т.д.

Он соглашается с Беликовым в том, что «в силу особенностей нашего исторического развития русский национализм не требует от инородцев невозможного, в отличие от западного».

Русский национализм, по мнению философа, требует от инородцев поведения в соответствии со сложившимися у нас правилами и в случае выполнения этого условия готов относиться к людям с любым цветом кожи и вероисповедания как к «равным», продолжает Царев.

«Беликов использует слово «равным», а я, чтобы убрать разные толкования, использовал бы слово «своим» — все люди вне зависимости ни от чего заведомо равны между собой перед богом, и так же должны быть равны и перед законом», — добавляет Царев.

По его мнению, поднятый в дискуссии вопрос лежит в приземленной области права и правоприменения.

«Нормы поведения в России — это любые действия, не нарушающие КоАП и УК. Все граждане России и те, кто имеет здесь патент на работу и т.д. обязаны соблюдать законы России. А законы России должны применяться одинаково ко всем нашим гражданам. Вне зависимости от должности, статуса родителей, наличия и количества денег, цвета кожи, разреза глаз и прочего», — заключил Царев.

Ранее философ Антон Беликов предложил десять тезисов о национальной политике в России.