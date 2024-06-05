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Комиссия минкультуры Украины начала проверку Почаевской лавры

Комиссия минкультуры Украины при поддержке СБУ начала проверку Почаевской лавры

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Комиссия минкультуры Украины в сопровождении сотрудников полиции и Службы безопасности Украины (СБУ) начала проверку Почаевской лавры. Об этом сообщается в Telegram-канале сторонников Украинской православной церкови (УПЦ) «Миряне».

«Началась проверка министерством культуры Почаевской лавры! Комиссия прибыла в сопровождении полицейских и сотрудников СБУ», — сказано в сообщении.

В ноябре прошлого года СБУ уже проводила обыски в этой обители. Весной 2023 года в Раде был зарегистрирован проект постановления об обращении парламента к правительству для разрыва договора аренды Почаевской лавры.

В 2019 году Православная церковь Украины получила томос об автокефалии от патриарха Константинопольского Варфоломея. Томос предусматривает, что кафедра ПЦУ будет находиться в Киеве, но церковь не сможет ставить епископов и основывать приходы за пределами Украины. К ПЦУ не присоединилась бывшая Украинская православная церковь Московского патриархата, которая в 2022 году заявила о разрыве всех связей с РПЦ (Русской православной церковью).

Ранее православные журналисты Украины написали, что от рук сторонников ПЦУ в киевской лавре пострадали канцелярия и ризница.

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