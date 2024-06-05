Врач рассказал, как определить обезвоживание у человека за секунду

Врач из Англии рассказал, как за секунду определить у человека обезвоживание, пишет Independent. По словам медика, для этого достаточно посмотреть на палец.

Доктор Карен Рандж рассказал подписчикам о том, как важно соблюдать водно-солевой баланс в организме, потому что его недостаток может привести к обезвоживанию. А в этом состоянии человек может потерять сознание или почувствовать значительный упадок сил. По слова медика, есть один способ, с помощью которого мгновенно можно понять, нужно ли человеку поскорее выпить воды.

Как объяснил Карен, если вы подозреваете у человека обезвоживание, нужно взять его палец на руке и слегка потянуть на нем кожу. Если кожа на этом участке упругая и след не останется, значит, все хорошо, в другом же случае человеку нужна помощь.

«Чем больше воды в организме, тем более эластичной будет ваша кожа», — добавил специалист.

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