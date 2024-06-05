Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
1717590657
Размер текста
А
А
А

Врач рассказал, как определить обезвоживание у человека за секунду

Independent: врач рассказал, как определить обезвоживание человека по пальцу

close
100%
dr.karanr/TikTok

Врач из Англии рассказал, как за секунду определить у человека обезвоживание, пишет Independent. По словам медика, для этого достаточно посмотреть на палец.

Доктор Карен Рандж рассказал подписчикам о том, как важно соблюдать водно-солевой баланс в организме, потому что его недостаток может привести к обезвоживанию. А в этом состоянии человек может потерять сознание или почувствовать значительный упадок сил. По слова медика, есть один способ, с помощью которого мгновенно можно понять, нужно ли человеку поскорее выпить воды.

Как объяснил Карен, если вы подозреваете у человека обезвоживание, нужно взять его палец на руке и слегка потянуть на нем кожу. Если кожа на этом участке упругая и след не останется, значит, все хорошо, в другом же случае человеку нужна помощь.

«Чем больше воды в организме, тем более эластичной будет ваша кожа», — добавил специалист.

Ранее врач рассказала, как загорать без вреда для здоровья.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами