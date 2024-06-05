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Библиотекарей в России будут учить собирать и разбирать автомат

Будущих библиотекарей в колледжах России обучат начальной военной подготовке

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Алексей Куденко/РИА Новости

Студентов российских колледжей, которые захотят пройти обучение по специальности «Библиотечно-информационная деятельность», будут учить безопасности жизнедеятельности (БЖД), в том числе, элементам начальной военной подготовки — боевым свойствам и общему устройству автомата Калашникова. Об этом со ссылкой на приказ Минпросвещения России сообщает «Парламентская газета».

Из документа следует, что БЖД будет входить в обязательную программу обучения библиотекарей. На эти уроки планируют отвести не менее 68 академических часов, из них на военное дело — 48. Для девушек их можно заменить основами медицинских знаний.

Будущим специалистам также будут преподавать историю, русский язык, документоведение, отечественную литературу, зарубежную литературу, литературу для детей и юношества, мировую и отечественную художественную культуру. Кроме того, в программу войдут методы математической статистики в библиотечной деятельности, общее библиографоведение, общее библиотековедение, профессиональную этику и основы делового общения.

В марте сообщалось, что несколько депутатов во главе с председателем комитета Государственной думы по культуре Еленой Ямпольской внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, регулирующий вопрос доступа к книгам иностранных агентов в российских библиотеках.

Ранее библиотекари из Москвы составили список книг для первоклассников.

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