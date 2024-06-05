Строительство трассы «Юг» сократит путь из Москвы до Донецка почти вдвое

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) представили проект третьей высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) «Юг». Как пишет ТАСС, ее строительство позволит существенно сократить время поездок из Москвы до южных городов России.

ВСМ «Юг» соединит Москву и Адлер и будет проходить через ряд других городов, в частности — через Воронеж, Краснодар, Туапсе, Ставрополь и Сочи. Отмечается, что от дороги могут отходит ответвления к Белгороду, Волгограду, Тамбову, Донецку и Луганску. Использование трассы сократит путь из столицы в Адлер до 7 часов 50 минут, в Луганск — с 20 до 12 часов, в Донецк — с 19 до 12 часов.

11 декабря заместитель генерального директора РЖД Олег Тони заявил, что Россия и Белоруссия ведут совместное проектирование высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Минск. Он также сообщил, что завершено проектирование части ВСМ Москва — Казань — Екатеринбург. А для проекта ВСМ Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону – Адлер в увязке с международным транспортным коридором «Центр – Юг» разработаны обоснования инвестиций.

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