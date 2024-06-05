Россиянам рассказали о рисках самостоятельной установки водонагревателя

Самостоятельная установка водонагревателя может обернуться определенными проблемами, поэтому ее лучше доверить слесарям из управляющей компании многоквартирного дома. Об этом Pravda.Ru рассказала эксперт в сфере ЖКХ, сопредседатель некоммерческого партнерства «Управдом» Евгения Юнисова.

«Если сделать неправильное соединение, то из-за разности давлений в трубах горячей воды и холодной воды возникают так называемые перетоки, в результате перетоков — подмесы в горячую воду холодной. И по всему стояку, где расположена эта квартира, могут возникать такие подмесы — вместо горячей воды у всех из кранов течет холодная вода, потому что разница в давлении», — пояснила эксперт.

По ее словам, в этом случае собственника квартиры могут обязать переустановить водонагреватель в судебном порядке. При этом в случае, если прибор будут устанавливать специалисты, они должны будут отвечать за качество проведенной работы, заключила Юнисова.

Эксперт по климатическому оборудованию и руководитель центра профессионального обучения и повышения квалификации Игорь Батищев до этого говорил, что перед покупкой водонагревателя прежде всего стоит оценить качество трубчатого электронагревателя (ТЭНа), потому что от него будет зависеть срок службы прибора.

Ранее сообщалось, что в России из-за дачников упал средний чек на водонагреватели.