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Виновнику взрыва в казарме в Белгородской области вынесли приговор

Виновник взрыва в казарме в Белгородской области получил 23 года тюрьмы

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Anelo/Shutterstock

2-й Западный окружной военный суд вынес приговор мужчине, который устроил взрыв в казарме в Белгородской области в январе 2023 года. Об этом пишет ТАСС.

По данным суда, мобилизованный из Свердловской области Дмитрий Лобовиков в состоянии алкогольного опьянения бросил гранату в помещение одной из казарм, где спали его сослуживцы.

В итоге мужчину лишили воинского звания «младший сержант» и приговорили к 23 годам лишения свободы. Также ему нужно будет выплатить штраф в размере 70 тыс. рублей.

5 июня жителю Херсонской области вынесли приговор за шпионаж для СБУ. По данным следствия, гражданин Украины собирал данные о местах дислокации военной техники и личного состава российской армии и передавал эту информацию Вооруженным силам Украины (ВСУ). После проверки выяснилось, что 54-летний мужчина был командиром отряда территориальной обороны ВСУ. Суд приговорил его к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее в России задержали завербованного Украиной летчика.

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