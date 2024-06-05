Вирусолог оценил, грозит ли миру новая пандемия из-за «болезни X»

«Болезнь X» представляет собой неизвестную, условную инфекцию, которая необязательно приведет к новой пандемии. Об этом в интервью Pravda.Ru рассказал вирусолог Виталий Зверев.

По его словам, такая вероятность есть, однако, серьезных предпосылок для таких опасений нет. При этом он подчеркнул, к такому варианту развития событий нужно быть готовыми.

«У нас есть программа «Санитарный щит страны», которая должна от таких новых пандемий защитить. Это очень быстрая регистрация нового возбудителя, его характеристика. И создание препаратов, которые могли бы ему противодействовать. Поэтому я не думаю, что все так страшно. Но определенные опасения есть», — сказал Зверев.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова до этого говорила, что «болезнь Х» может оказаться каким-либо старым вирусом, который мутировал и приобрел новые свойства, либо вирусом, который перешел от животного к человеку. По ее мнению, он также может относиться к совершенно новым инфекциям, или к вирусам, преодолевшим межвидовой барьер.

Ранее вирусолог рассказал, какой будет «болезнь X», к которой готовится ВОЗ.