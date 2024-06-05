На ПМЭФ показали проекты будущих высокоскоростных магистралей

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) представили проекты будущих высокоскоростных магистралей (ВСМ). Кадры с ними показало РИА Новости.

Высокоскоростной считается электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для движения со скоростями от 200 до 400 км/ч. Первой станет магистраль между Москвой и Петербургом. В презентации пояснили, что протяженность будущей сети ВСМ всего составит 4 671 км.

По прогнозам аналитиков, ежегодный пассажиропоток на этой железнодорожной линии составит около 17,2 млн пассажиров, что в 2,3 раза больше по сравнению с нынешними цифрами (7,4 млн). Для запуска магистрали потребуется 107 поездов.

Также на форуме продемонстрировали проект высокоскоростной магистрали между Москвой и Минском под названием «Союз». Ее протяженность составит 715 км.

После магистрали Москва — Санкт-Петербург планируется строительство дорог из столицы в Екатеринбург, в Адлер, потом в Минск и после — в Рязань.

Ранее на ПМЭФ-2024 показали новую Lada Iskra.