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На ПМЭФ показали проекты будущих высокоскоростных магистралей

На ПМЭФ представили детали всех планируемых к строительству ВСМ в России

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«РИА Новости»' class="item-image" >
Телеграм-канал «РИА Новости»

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) представили проекты будущих высокоскоростных магистралей (ВСМ). Кадры с ними показало РИА Новости.

Высокоскоростной считается электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для движения со скоростями от 200 до 400 км/ч. Первой станет магистраль между Москвой и Петербургом. В презентации пояснили, что протяженность будущей сети ВСМ всего составит 4 671 км.

По прогнозам аналитиков, ежегодный пассажиропоток на этой железнодорожной линии составит около 17,2 млн пассажиров, что в 2,3 раза больше по сравнению с нынешними цифрами (7,4 млн). Для запуска магистрали потребуется 107 поездов.

Также на форуме продемонстрировали проект высокоскоростной магистрали между Москвой и Минском под названием «Союз». Ее протяженность составит 715 км.

После магистрали Москва — Санкт-Петербург планируется строительство дорог из столицы в Екатеринбург, в Адлер, потом в Минск и после — в Рязань.

Ранее на ПМЭФ-2024 показали новую Lada Iskra.

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