Младенец чуть не задохнулся из-за пластикового цветка от детского конструктора

В солнечногорскую больницу был доставлен 10-месячный младенец с признаками удушья и острым нарушением дыхания. Об этом сообщает минздрав Московской области.

Врачи солнечногорской больницы за пять минут спасли ребенка, который едва не задохнулся из-за проглоченной детали от конструктора. 10-месячный младенец был доставлен в отделение реанимации в тяжелом состоянии.

«Под наркозом наши эндоскописты провели санационную бронхоскопию и удалили инородное тело, которое оказалось зеленым пластиковым цветком от детского конструктора», — рассказал заведующий реанимационным отделением Александр Ерохин.

Операция по извлечению инородного тела длилась пять минут. Маленький пациент находится под наблюдением врачей, его состояние стабилизировалось.

До этого сообщалось, что врачи детской республиканской клинической больницы Бурятии спасли зрение ребенку, который засунул себе в глаз бусину. Девочка играла в комнате со связкой бус. В какой-то момент ребенок разорвал нитку и начал играть рассыпавшимися бусинками. Инородное тело удалось успешно удалить, зрение не пострадало.

Ранее в Зеленограде ребенок затолкал часть пластмассовой пирамидки в задний проход.