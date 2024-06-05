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Борис Кагарлицкий сравнил себя с котом Бегемотом из «Мастера и Маргариты»

Кагарлицкий сообщил, что оказался в колонии из-за заголовка видеоролика

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Андрей Стенин/РИА Новости

Социолог Борис Кагарлицкий (признан в РФ иностранным агентом, включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов), осужденный по статье об оправдании терроризма, сравнил ситуацию с собой и произошедшее с котом Бегемотом из романа «Мастер и Маргарита». Об этом сообщает ТАСС.

В Верховном суде РФ рассматривается кассационная жалоба Кагарлицкого. Он участвует в заседании по видеосвязи из ИК-4 Торжок, где отбывает наказание.

Социолог рассказал, что в самом видеоролике, который стал причиной возбуждения уголовного дела в отношении него, нет оправдания терроризма, что подтверждено в ходе следствия и суда. Претензии к его неудачному заголовку, отметил он.

«По сути, я оказался в ситуации одного из героев булгаковского романа «Мастер и Маргарита», который один раз неудачно пошутил и потом столетиями был вынужден скитаться в образе кота Бегемота», — сказал Кагарлицкий.

Ученый считает, что заголовок этого ролика «принес определенный вред государству», но своей научной и преподавательской деятельностью он принес обществу и стране пользу, а поэтому его наказание должно быть соразмерным и справедливым.

В феврале суд ужесточил наказание Борису Кагарлицкому, заменив штраф на пять лет колонии.

По данным Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ), причиной ужесточения приговора стало исключение из него упоминания о том, что осужденный активно способствовал раскрытию преступления.

Ранее Кагарлицкого этапировали из СИЗО в колонию.

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