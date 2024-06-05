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Россиянин пытался сжечь супругу и двух ее приятелей

В Тверской области будут судить мужчину, пытавшегося сжечь жену и ее приятелей

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ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Житель Ржевского района Тверской области поджег дом, приревновав жену к приятелям. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, инцидент произошел в ночь на 6 мая в деревне Дунидово. Россиянин пытался сжечь дом, в котором находилась его супруга и двое ее приятелей.

Мужчина на почве ревности и неприязненных отношений зажигалкой поджег вещи на веранде. Убедившись, что огонь охватил постройку, он скрылся. Женщина и двое гостивших у нее мужчину успели спастись из горящего дома через окно.

Поджигателя задержали, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, подозреваемый заключен под стражу.

До этого сообщалось, что жителя Усть-Лабинского района осудили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью девушки, с которой он раньше состоял в отношениях. 30 августа 2023 года мужчина подкараулил жертву и облил ее серной кислотой. Судом и следствием было установлено, что нападение с особой жестокостью он совершил из чувства ревности. В итоге злоумышленника задержали, а потерпевшую госпитализировали. Девушка получила множественные химические ожоги головы и тела, принесшие ей особые страдания. Нападавшего признали виновным и приговорили его к девяти годам лишения свободы

Ранее россиянин из ревности сжег машину соседа и попал в колонию на три года.

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