Врачи объяснили, как бег влияет на здоровье сердца и костей

Бег хорошо тренирует сердечно-сосудистую систему – именно поэтому аэробные нагрузки называют кардио. На здоровье костей такие тренировки тоже сказываются положительно, но только если соблюдается правильная техника, рассказала RT врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

Аэробные нагрузки отличаются тем, что человек выполняет физические упражнения низкой интенсивности, а к мышцам при этом приливает много насыщенной кислородом крови. Сердце бьется чаще, активнее качает кровь, снабжая клетки кислородом, объяснила врач.

Если человек бегает правильно, то тренировки укрепляют скелетную систему и предотвращают развитие остеопороза.

«Несмотря на то что во время бега кости, особенно в ногах, испытывают ударную нагрузку, это стимулирует костную ткань становиться прочнее за счет усиления обмена минералов в них», — объяснила Уланкина.

Однако врач призвала помнить, что нельзя бегать по твердой и неровной поверхности, так как это плохо влияет на суставы, повышается риск травмировать лодыжку или колени. Лучше всего выбирать беговые дорожки, парк или тропинку в лесу. Кроме того, бегать нельзя людям с большим весом, так как во время таких тренировок слишком сильно растет нагрузка на суставы и на весь опорно-двигательный аппарат, подчеркнула доктор.

Начинать тренировки следует с небольших расстояний, медленно увеличивая нагрузку. Первые занятия лучше вообще просто быстро ходить, постепенно переходя к бегу. Заниматься следует не больше трех-четырех раз в неделю, не забывая после бега делать заминку – растяжку, чтобы избежать мышечных болей и ускорить восстановление, заключила Уланкина.

Напомним, врачи также советуют перед регулярными беговыми тренировками или участием в марафоне пройти обследование. В том числе важно сделать ЭКГ, эхокардиограмму и УЗИ сердца, так как при проблемах с сердечно-сосудистой системой бег может навредить.

Ранее стало известно, безопасно ли заниматься бегом каждый день.