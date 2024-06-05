Гастроэнтеролог перечислила продукты, которые вызывают вздутие живота

Вздутие живота или метеоризм — распространенная жалоба, с которой пациенты обращаются на прием к гастроэнтерологу. Метеоризм могут провоцировать разные факторы, но чаще всего это продукты, вызывающие повышенное газообразование. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Евгения Зарубина.

По ее словам, к продуктам, которые часто провоцируют вздутие живота, относятся газированные напитки — вызывают накопление углекислого газа в организме, раздувая желудок и кишечник. Также это сладости — сахар является питательной средой для бродильной микрофлоры кишечника. Поэтому, чем больше сахара в сладостях, тем выше риск вздутия.

«Бобовые (фасоль, нут, чечевица, горох) содержат большое количество клетчатки. Бактерии, расщепляя пищевые волокна, выделяют газы, что может стать причиной вздутия живота. А в капусте и брокколи содержатся углеводы, которые сложно перевариваются в кишечнике», — добавила Зарубина.

Также она отметила, что у некоторых людей возможно вздутие живота после употребления молочной продукции, это может быть связано с непереносимостью лактозы или чувствительностью к белку молока.

Кроме того, при употреблении большого количества белка активируется гнилостная микрофлора, а расщепление белка сопровождается выделением газов. Поэтому обилие белковой пищи тоже может стать причиной метеоризма.

Другой продукт, который может привести к вздутию живота — жевательные резинки с сахарозаменителями. Кроме того, во время жевания заглатывается большое количество воздуха.

«Однако метеоризм может быть связан не только с употреблением определенных продуктов, но и с патологией органов желудочно-кишечного тракта. К нарушению переваривания пищи и появлению метеоризма могут привести: атрофический гастрит, язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки, патология поджелудочной железы, заболевания печени и желчевыводящей системы, целиакия, лактазная недостаточность, пищевая непереносимость, синдром избыточного бактериального роста, функциональные нарушения кишечника и другое», — предупредила Зарубина.

Она отметила, что обратиться за помощью к врачу следует, если самостоятельно не получается справиться со вздутием живота с помощью диеты и медикаментозных симптоматических средств. Кроме того, если помимо вздутия живота беспокоят другие симптомы (болевой синдром, тошнота, рвота, запоры или жидкий стул, кровь или слизь в стуле, немотивированное снижение массы тела и другие необычные симптомы). А также при наследственной отягощенности со стороны органов желудочно-кишечного тракта.

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