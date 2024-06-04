Российские активисты напомнили странам НАТО о жертвах украинского режима

Более 2 тыс. активистов «Молодой гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты» вышли к посольствам 13 государств, поддерживающих украинский режим. Собравшиеся призвали страны НАТО прекратить агрессию в отношении детей Донбасса. Об этом сообщает Теlegram-канал (https://t.me/vmgere) «Молодой гвардии».

В руках участников акции были фотографии детей, пострадавших от украинской агрессии, и плакаты с лозунгами: «Руки прочь от детей!».

У посольства США молодогвардейцы установили траурный колокол, который прозвонил по числу детей ставших жертвами агрессии.

Председатель «Молодой гвардии» Антон Демидов заявил, что с 2014 года на Донбассе пострадали сотни детей.

«Эти мальчики и девочки мечтали жить и учиться на своей Родине. Всему этому нацисты положили конец», — сказал общественный деятель.

Он подчеркнул, что у преступлений против детей нет срока давности, и виновники понесут заслуженное наказание.

Демидов отметил, что активисты пришли к посольствам, чтобы напомнить странам Запада о результатах их преступлений против человечества.

«В очередной раз мы хотим показать, сколько детских жизней унесло западное оружие», — заявил Демидов.

4 июня отмечается Международный день невинных детей — жертв агрессии.