Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские активисты напомнили странам НАТО о жертвах украинского режима

Российские активисты собрались у посольств государств, поддерживающих Украину

close
100%
Молодая Гвардия' class="item-image" >
Телеграм-канал Молодая Гвардия

Более 2 тыс. активистов «Молодой гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты» вышли к посольствам 13 государств, поддерживающих украинский режим. Собравшиеся призвали страны НАТО прекратить агрессию в отношении детей Донбасса. Об этом сообщает Теlegram-канал (https://t.me/vmgere) «Молодой гвардии».

В руках участников акции были фотографии детей, пострадавших от украинской агрессии, и плакаты с лозунгами: «Руки прочь от детей!».

У посольства США молодогвардейцы установили траурный колокол, который прозвонил по числу детей ставших жертвами агрессии.

Председатель «Молодой гвардии» Антон Демидов заявил, что с 2014 года на Донбассе пострадали сотни детей.

«Эти мальчики и девочки мечтали жить и учиться на своей Родине. Всему этому нацисты положили конец», — сказал общественный деятель.

Он подчеркнул, что у преступлений против детей нет срока давности, и виновники понесут заслуженное наказание.

Демидов отметил, что активисты пришли к посольствам, чтобы напомнить странам Запада о результатах их преступлений против человечества.

«В очередной раз мы хотим показать, сколько детских жизней унесло западное оружие», — заявил Демидов.

4 июня отмечается Международный день невинных детей — жертв агрессии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами