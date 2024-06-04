Названы техники наращивания ресниц, которые будут в тренде летом 2024 года

Летом 2024 года в тренде будут те техники наращивания ресниц, которые дают натуральный эффект, а также классическое поресничное наращивание. Об этом «Москве 24» рассказала лэшмейкер, основатель школы по наращиванию ресниц Татьяна Кравченко.

По ее словам, в ходе выполнения последней техники на каждую свою ресницу ставится одна искусственная. Она уточнила, что такое наращивание особенно подойдет светлым, русым девушкам. Кроме того, популярными остаются «классика с мокрым эффектом», которая создает эффект накрашенных тушью ресниц, а также «классика с загущением», эффект «двойной объем с лучиками» и «двойной объем в рваном эффекте с обратной рядностью».

Кравченко уточнила, что все эти техники можно выполнить с использованием разных изгибов и оттенков естественных цветов. Мастера также могут сочетать эти оттенки в одной работе.

«Например, если ресницы от природы густые, но короткие, и хочется сделать их длиннее, отлично подойдет наращивание с колорированием. Оно позволяет добиться мягкого естественного эффекта с помощью микса в цветах: черного с трюфелем, светло-коричневого с арабикой, кофе с карамелью и так далее», — отметила лэшмейкер.

До этого Татьяна Кравченко говорила, что наращивать ресницы можно и перед отпуском на море, однако, процедуру желательно делать хотя бы за сутки до поездки.

Ранее сообщалось, что женщина ослепла после процедуры наращивания ресниц, на которую пришла в контактных линзах.