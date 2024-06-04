Философ заявил о необходимости переустройства национальной политики в России

России нужно использовать исторический шанс для переустройства национальной политики, жителям страны следует обратиться к нормальному здоровому национализму, считает художник, философ, куратор «Русского стиля» Антон Беликов, слова которого приводит «ФедералПресс».

По мнению Антона Беликова, евразийство, активно пропагандируемое философом Александром Дугиным, обречено на провал. Он считает, что это социально-философское направление проиграет здоровому национализму.

Он убежден, что жителям страны нужно осознать ряд факторов.

Во-первых, что русские — государствообразующий народ России.

«Без нас все развалится и всем будет плохо», — считает философ.

Во-вторых, что Россия де-факто является национальным государством.

Многонациональным государством признается такое государство, в котором крупнейший по численности народ не составляет подавляющего большинства, поясняет он.

В-третьих, русские, по мнению Беликова, никому ничего не должны, так как не имеют колониального прошлого.

В-четвертых, в силу особенностей исторического развития русские имеют глобальную историческую миссию: обеспечение справедливости во всем мире.

Также Беликов отмечает, что «русский национализм требует от инородцев человеческого поведения и в случае выполнения этого условия готов относится к людям с любым цветом кожи и вероисповедания как к равным».

Шестым пунктом, по его мнению, должно стать осознание того, что русский народ глубинным образом соединен с другими народами большой исторической России.

Седьмым, что русские культура и язык являются пропуском в мировую культуру для своих носителей независимо от национальности и происхождения.

Восьмым, что отклонения от нормального поведения и попытки обосновать это своими национальными традициями должны заканчиваться высылкой из России.

Девятым — для любые проявления подпольных молельных заведений должно пресекаться.

Наконец, гражданство России и вакансии в первую очередь должны быть доступны для граждан России и русских из-за рубежа.

«Работодатель, нанимающий мигранта обязан доказать необходимость в найме именно этого мигранта, подтвердить его квалификацию дипломами и другими документами и заплатить специальный налог на найм мигранта», — заключает Беликов.