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Благотворительный фестиваль для детей из хосписа прошел в Коломне

В Коломне прошел фестиваль «Подари надежду»

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Министерство образования Московской области

В Коломне провели благотворительный фестиваль «Подари надежду», в рамках которого желающие могли помочь нуждающимся детям из хосписа, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В ведомстве отметили, что в рамках фестиваля на территории университета в Коломне прошла ярмарка авторских изделий.

Также для посетителей провели мастер-классы по рукоделию, живописи, а также провели музыкальные и танцевальные номера.

Как отметила ректор университета Жанна Леонова, фестиваль «Подари надежду» показал пример, как общими усилиями можно подарить радость тем, кому она нужна.

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