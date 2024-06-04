Благотворительный фестиваль для детей из хосписа прошел в Коломне

В Коломне провели благотворительный фестиваль «Подари надежду», в рамках которого желающие могли помочь нуждающимся детям из хосписа, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В ведомстве отметили, что в рамках фестиваля на территории университета в Коломне прошла ярмарка авторских изделий.

Также для посетителей провели мастер-классы по рукоделию, живописи, а также провели музыкальные и танцевальные номера.

Как отметила ректор университета Жанна Леонова, фестиваль «Подари надежду» показал пример, как общими усилиями можно подарить радость тем, кому она нужна.