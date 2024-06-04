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Психологи назвали главную черту людей, которые покупают онлайн-курсы

Психолог Журавлева: онлайн-курсы приобретают тревожные люди

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Shutterstock

Чаще всего различные онлайн-курсы приобретаются людьми, которые страдают от тревоги – именно они чаще всего ждут быстрого результата от обучения, считает психолог, член Ассоциации Спикеров СНГ Яна Журавлева. Причем мужчины идут на онлайн-обучение чаще женщин, рассказала она в пресс-центре НСН.

По данным статистики, на покупку курсов соглашаются 52% мужчин и чуть меньше женщин, отметила специалист.

«Если говорить о психологическом портрете, курсы чаще приобретает человек тревожный. Не закончив одно обучение, он покупает второе. Легко принимает решение о покупке курса», — отметила Журавлева.

По ее словам, у такого человека на время заглушается чувство тревоги благодаря покупке, однако при этом у него возникает обманчивое ощущение, что он купил результат, а не сам курс. Поэтому чаще всего спросом пользуются недорогие курсы, которые легко бросить – людям легче расстаться с суммой до 5 тыс. рублей, заключила психолог.

Напомним, специалисты подчеркивают, что при выборе онлайн-курса важно внимательно ознакомиться с его описанием на сайте, а также изучить блок с практическими заданиями. Считается также, что хороший курс должен включать в себя поддержку тьютора и быть адаптированным под разные платформы.

Ранее россиянки потеряли почти 1 млн рублей на онлайн-курсах.

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