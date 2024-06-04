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Дни экологии пройдут в павильоне «Роснефти» на выставке «Россия»

«Роснефть» расскажет о сохранении окружающей природы

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Павел Бедняков/РИА Новости

В павильоне «Роснефти» на выставке «Россия» пройдут Дни экологии, сообщает пресс-служба компании.

В рамках тематических дней представители «Роснефти» расскажут о работе компании в сфере сохранения окружающей среды, лесоклиматических проектов и углеродного менеджмента.

В кинозале посетителям покажут подготовленные «Роснефтью» и учеными из МГУ документальные фильмы.

Также в павильоне представят доклады об изучении животного мира Арктики.

В День эколога, 5 июня, «Роснефть» проведет рабочую сессию «Лесоклиматические проекты» с участием СФУ, СПбГЛТУ и Федерального агентства лесного хозяйства.

Напомним, 5 июня в мире отмечается День эколога и День окружающей среды.

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