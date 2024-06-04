Россиянам объяснили, как организовать отпуск без звонков от коллег и начальства

Чтобы полноценно отдохнуть в отпуске и избежать беспокойства от руководства или коллег, нужно подготовиться к отдыху заранее. Начать лучше с составления списка дел и задач, которые будут переданы коллегам – такой список следует согласовать с начальством, рассказала RT психолог Светлана Комарова.

В списке задачи психолог посоветовала указать важные номера телефонов и названия рабочих папок, которые могут пригодиться другим сотрудникам. Также она призвала перед отпуском предупредить о нем клиентов и своих партнеров, оставив им контакты коллег.

«Если ваша работа такова, что может потребовать ваших решений даже во время отпуска, то договоритесь с коллегами и руководством о приемлемом времени созвонов и ситуациях, при которых вам можно звонить», — добавила Комарова.

Получить «шанс отключиться от работы» можно только если перед отпуском человек дал своим коллегам максимально четкие и подобные инструкции, подчеркнула специалист. Она также посоветовала не перегружать себя ответственностью и стараться во время отпуска не включаться в работу, чтобы потом быть эффективным сотрудником в течение всего года.

Напомним, недавнее исследование показало, что в этом году большинство россиян собираются провести свой летний отпуск на природе, чтобы отвлечься от городской суеты.

Ранее россиянам посоветовали проверять свой загранпаспорт перед планированием отпуска.