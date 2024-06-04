Журналисты New York Times (NYT), сами того не ожидая, вывернули наизнанку всю прогнившую западную пропаганду, написал в своем Telegram-канале секретарь Херсонского регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Кастюкевич, комментируя статью о херсонских детях.

По его словам, дети, возвращаясь на Украину из России, сразу теряют заботу и защиту.

Кастюкевич отметил, что приводимая в статье история Анастасии и Николая Володиных является ярким примером того, как детей не ценят на Украине.

«У Насти ДЦП, у Коли аутизм. Позже, через несколько недель, Анастасия умерла в больнице от эпилептического припадка. Девочке едва исполнилось 6 лет», — цитирует статью Кастюкевич.

Он напомнил, что до этого Анастасия жила в России, но ее вырвали из нормальных условий.

«Убежден, что в смерти этого ребенка одинаково виноваты и западные пропагандистские СМИ, и международные организации, и так называемые родители», — сказал он.

Также Кастюкевич отметил, что именно Россия спасла этих детей.

«Россия подарила им защиту, заботу, внимание и надежду на лучшее будущее. А Вы пытаетесь вернуть их на Украину с одной лишь целью — убить или выбросить за ненадобностью», — заключил Кастюкевич.

Напомним, ранее газета New York Times выпустила статью о якобы похищении херсонских детей Россией.