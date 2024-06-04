Россияне ответили, готовы ли они променять автомобиль на велосипед

Каждый пятый россиянин не готов пересесть с автомобиля на велосипед, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 3,3 тыс. человек.

Они отметили, что для такого транспорта нужно обустроить больше велодорожек, а также иметь физическую подготовку. Кроме того, по их словам, на велосипеде неудобно передвигаться на слишком большие расстояния.

«Конечно, на велосипеде самое то на работу добираться, приедешь потный, грязный — прелесть», — сказал участник опроса.

17% опрошенных признались, что не воспринимают велосипед как транспорт, однако готовы пересесть на него ради развлечения, 10% — пересаживаются на велосипед летом, чтобы не стоять в пробках. 52% респондентов ответили, что не ездят ни на автомобиле, ни на велосипеде, а предпочитают передвигаться на общественном транспорте.

Оставшийся 1% выбрали вариант «другое». Они уточнили, что пользуются велосипедом крайне редко, однако не исключили, что когда-нибудь стали бы использовать его как основной вид транспорта.

Опрос СберМаркетинга, результаты которого есть у «Газеты.Ru», до этого показал, что главной альтернативой гаджетам для детей родители считают велосипеды, беговелы, скейтборды и ролики — такой ответ дали 41% опрошенных россиян.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске школьник проломил череп, упав с велосипеда.