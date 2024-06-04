Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россияне ответили, готовы ли они променять автомобиль на велосипед

«КП»: 20% россиян не готовы променять автомобиль на велосипед

close
100%
Shutterstock/Pixel-Shot

Каждый пятый россиянин не готов пересесть с автомобиля на велосипед, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 3,3 тыс. человек.

Они отметили, что для такого транспорта нужно обустроить больше велодорожек, а также иметь физическую подготовку. Кроме того, по их словам, на велосипеде неудобно передвигаться на слишком большие расстояния.

«Конечно, на велосипеде самое то на работу добираться, приедешь потный, грязный — прелесть», — сказал участник опроса.

17% опрошенных признались, что не воспринимают велосипед как транспорт, однако готовы пересесть на него ради развлечения, 10% — пересаживаются на велосипед летом, чтобы не стоять в пробках. 52% респондентов ответили, что не ездят ни на автомобиле, ни на велосипеде, а предпочитают передвигаться на общественном транспорте.

Оставшийся 1% выбрали вариант «другое». Они уточнили, что пользуются велосипедом крайне редко, однако не исключили, что когда-нибудь стали бы использовать его как основной вид транспорта.

Опрос СберМаркетинга, результаты которого есть у «Газеты.Ru», до этого показал, что главной альтернативой гаджетам для детей родители считают велосипеды, беговелы, скейтборды и ролики — такой ответ дали 41% опрошенных россиян.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске школьник проломил череп, упав с велосипеда.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами