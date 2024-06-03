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Организация «Евразия» пригласила к сотрудничеству послов дружбы народов

НКО «Евразия» предложила послам дружбы народов принять участие в ее программах

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Совет некоммерческой организации «Евразия» призывал к сотрудничеству послов дружбы народов для совместного воплощения гуманитарных проектов. Об этом сообщается на сайте организации.

Послам предлагается продвигать идею, ради которой создавалась организация, — превращение Евразии в единое общеконтинентальное пространство мира, стабильности, взаимного доверия, развития и процветания.

Послы будут помогать в проектах, участвовать в конференциях, круглых столах, спортивных, деловых и культурных мероприятиях.

В НКО отмечают, что это позволит послам дружбы познакомиться с культурой других стран и найти своих единомышленников.

Председатель совета НКО «Евразия» Алена Аршинова выразила надежду, что на призыв откликнутся неравнодушные и патриотично настроенные люди, которые станут лицом проектов, будут рассказывать о них своей аудитории и участвовать в мероприятиях организации.

«Объем работы большой, и нам важна информационная поддержка», — сказала Аршинова.

НКО «Евразия» реализует гуманитарные проекты, направленные на развитие межнационального общения. Цель организации — укрепление интеграционных процессов на постсоветском пространстве с сохранением национальной идентичности народов.

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