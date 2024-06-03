С открытием вокзала «Кутузовская» сотрудникам Сбера будет удобнее добираться на работу

С окончанием строительства московского городского вокзала «Кутузовская» и открытием пешеходного моста сотрудникам самого большого офиса в стране — штаб-квартиры Сбера — будет намного удобнее добираться на работу. Об этом, осматривая вместе с мэром столицы Сергеем Собяниным и гендиректором РЖД Олегом Белозеровым открытый возле штаб-квартиры Сбера объект, заявил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Городской вокзал «Кутузовская» представляет собой масштабный транспортный узел. На вокзале появился уникальный пешеходный мост длиной 160 метров, соединяющий метро и Московский центральный диаметр (МЦД-4).

По новому мосту пассажиры вокзала «Кутузовская» теперь могут за 4 минуты перейти со станции МЦД-4 на Филевскую линию метро.

Московский городской вокзал «Кутузовская» работает с 2023 года.

По словам Германа Грефа, его появление уже улучшило транспортную доступность штаб-квартиры Сбера на Кутузовском проспекте, а после возведения новой пролетной конструкции сделает дорогу на работу для сотрудников Сбера еще более удобной и комфортной.

«Это жизненно важный момент для команды Сбера», — заявил президент компании.

Он отметил, что сейчас в штаб-квартире Сбера (комплекс из пяти зданий, четыре из которых уже функционируют, а пятое возводится) работает 24 тыс. человек, это самый большой офис в стране, 600 тыс. квадратных метров.

В следующем году компания сдает последний корпус, где разместятся более 30 тыс. сотрудников. Еще порядка 10 тыс. работают с другой стороны Кутузовского проспекта, в офисном центре «Поклонка».

«Всего 42 тыс. человек, которые в одно и то же время утром приезжают и примерно в одно и то же время уезжают вечером. Нигде в мире мы не смогли найти ничего подобного, такого интегрированного решения: река, наземный и железнодорожный транспорт, две железнодорожные ветки и третья — метро», — сказал Герман Греф.

Он выразил благодарность мэру Москвы Сергею Собянину и гендиректору РЖД Олегу Белозерову за такой подход.

«Я уверен, что все жители города будут довольны, потому что эта ключевая станция и она перестанет быть узким местом», — добавил Греф.

Одновременно с запуском нового пешеходного моста на московском городском вокзале Кутузовская МЦД-4 открылась интерактивная выставка картин «Возрожденная коллекция», которые созданы с помощью нейросети Сбера Kandinsky.