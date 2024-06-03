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Узнать о плановом отключении горячей воды в Подмосковье можно онлайн

На карте коммунальных услуг Подмосковья выложили графики отключения горячей воды

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Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

В Подмосковье отключения горячей воды начались уже в мае и продлятся все лето. Задача коммунальщиков — чтобы отключения были максимум в течение двух недель, а лучше десяти дней. Об этом на еженедельном совещании с областным правительством заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Главу региона цитирует его пресс-служба.

Глава региона отметил, что важно внести ясность для жителей: когда и где будут отключать горячую воду.

Для этого, уточнил он, существует интерактивная карта коммунальных услуг.

Там можно проверить адрес дома и получить график отключения. Кроме того, на карте размещается информация о сроках подачи отопления, контактные данные управляющих компаний, даты техобслуживания газового оборудования.

Сервис позволяет жителям подписаться на уведомления, которые будут приходить на электронную почту за 30 дней, 7 дней и за день до отключения горячей воды. Эту же информацию можно получить через специальный Теlegram-бот, уточнил Андрей Воробьев.

По словам вице-губернатора региона — министра энергетики Московской области Евгения Хромушина, чтобы обеспечить безаварийное прохождение зимнего сезона, подмосковные коммунальщики проводят замену и ремонт оборудования на котельных и теплосетях.

Он сообщил, что предупредительный ремонт планируют провести в 373 котельные, которые обслуживают 8,5 тыс. многоквартирных домов с населением почти 2 млн человек.

«Параллельно уже начали работы по нашим госпрограммам: модернизируем 20 котельных, один центральный тепловой пункт, 142 км сетей», — сказал Хромушин.

В пресс-службе губернатора отметили, что всего в Подмосковье к зиме подготовят 44,2 тыс. многоквартирных домов, 2,7 тыс. котельных, 1,5 тыс. центральных тепловых пунктов и 120 тыс. километров сетей теплоснабжения.

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