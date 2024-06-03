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«Работники в аренду»: в России регламентируют заемный труд

Основатель SuperJob Захаров: заемный труд был всегда – теперь его регламентируют

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Depositphotos

Заемный труд в России существует уже десятки лет, подобная практика была даже во времена СССР. Решение регламентировать это направление связано с тем, что при найме работников «в аренду» могут возникать различные административные вопросы, объяснил НСН основатель портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров.

До этого сообщалось, что заемный труд в России законодательно разрешат, после чего компании смогут брать друг у друга работников «в аренду». При этом зарплата и условия труда для них должны быть такими же, как для обычных сотрудников. По словам Захарова, никаких особых нововведений в этой сфере вводить не предполагается, просто процесс регламентируют.

«Это совершенно ни на что не повлияет. Это очень частая практика», — подчеркнул он.

В качестве примера эксперт привел компанию, которая нанимает на работу 10 тыс. грузчиков и сдает их «в аренду» на склад маркетплейсов. Таким образом, они годами работают в одной компании, а числятся в другой. За счет этого организация экономит средства – к примеру, на штате бухгалтеров.

«Это оптимизация рабочих процессов», — заключил Захаров.

Ранее стало известно, какие навыки работодатели хотят видеть в каждом резюме.

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