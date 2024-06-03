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В Подмосковье напомнили об акции «Проверь здоровье в парке»

Около 650 человек проверили здоровье в парках Подмосковья

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Shutterstock

Порядка 650 человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья в прошедшие выходные, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

Мобильные пункты врачей работали в Кашире, Люберцах, Истре и других городских округах.

Как отметил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, в случае выявления патологии врачи направляли пациентов в поликлинику для более глубокого обследования.

Проверка здоровья в парках Подмосковья осуществляется в рамках акции «Проверь здоровье в парке».

Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на портале «Здоровье».

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