Союз турагентств: Краснодарский край переполнен туристами

В Краснодарском крае на сегодняшний день уже забронировано 90% гостиниц, турпоток туда остается очень высоким. В то же время в Крыму наблюдается обратная ситуация, количество туристов на полуострове снижается, рассказал НСН президент Союза туристических агентств Сергей Голов.

Для туристов в Краснодарском крае остались только самые дорогие номера в отелях четырех-пяти звезд, более дешевое жилье практически все забронировано, отметил Голов.

«С Крымом есть плавающие моменты: с одной стороны, люди пытаются доехать, но многие в прошлом году отдыхали в Крыму, добираясь туда своим ходом (на автомобиле), однако сейчас этот поток немного падает», — добавил он.

Кроме Краснодарского края популярными направлениями у россиян остаются озеро Байкал, а также Алтай и Калининградская область, Камчатка и Дальний Восток, рассказал президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин.

«Внутренний туризм развивается за счет того, что закрыт Запад», — заключил эксперт.

Напомним, в Российском союзе туриндустрии заявляли о постепенном росте количества желающих отдохнуть в Крыму, подчеркивая, что это говорит о восстановлении отрасли. При этом там также отмечали рост числа желающих отправиться на курорты Краснодарского края.

Ранее Владимир Путин поручил улучшить дороги Крыма для развития туризма.