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«Такие цены были в 2019 году»: россиянам рассказали о снижении цен на зарубежный отдых

Турэксперт Мурадян: зарубежный отдых стал доступнее для россиян

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Shutterstock

Зарубежный отдых для российских туристов стал доступнее за счет укрепления рубля и конкурентной борьбы между авиакомпаниями. Об этом kp.ru рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

«Российские перевозчики в прошлом году оперативно выводили самолеты из двойного регистра и ставили их на международные направления. И теперь готовы возить туристов за меньшие деньги, чем иностранные авиакомпании. Билеты подешевели на 25%, это существенно. Например, летние цены на перелет в ОАЭ опустились до $350. Такие цены были разве что в 2019 году», — отметил эксперт.

Кроме того, большая полетная программа из многих российских регионов запланирована на летний сезон в Турцию, продолжил он. Перевозки в Египет летом увеличатся на 20%. Мурадян добавил, что стоимость отдыха в этих странах может быть даже ниже, чем в Сочи. Так, например, минимальная стоимость туров в ОАЭ в четырехзвездочных отелях с перелетом начинаются от 60 тыс. рублей на человека при проживании только с завтраками и 65 тыс. рублей — «все включено».

В АТОР до этого сообщили, что объем заявленной на лето 2024 года авиаперевозки из России в Египет в два раза превышает прошлогодний. При этом 90% провозной емкости приходится на два курортных направления — Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

Ранее турэксперт оценила, отпугнут ли туристов новости о появлении беспилотника у берегов Сочи.

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