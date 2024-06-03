Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врачи рассказали, как по цвету языка узнать о нарушениях в организме

Терапевт Тен: высыпания на языке могут быть признаком онкологического заболевания

close
100%
R. Tscherwitschke/Global Look Press

Цвет языка может стать главным признаком наличия в организме человека какого-то заболевания или нарушения. Он может меняться от бледно-розового до ярко-красного и даже черного, рассказала врач-терапевт Зарема Тен. У здорового человека язык должен быть бледно-розового цвета, без налета, рассказала она Общественной Службе Новостей.

На языке здорового человека должны четко различаться сосочки и срединная складка, добавила врач. Часто также бывает легкий налет белесого цвета. Если он без запаха, легко удаляется зубной щеткой, а язык при этом не кровоточит и не вызывает чувства дискомфорта, то это нормально.

Доктора при осмотре обычно учитывают не только цвет языка, но и его размер, визуализацию сосочков, наличие отпечатков зубов, сухость, наличие трещин, язв.

«Мы смотрим и на цвет слизистой, и на возможный налет на языке, в зависимости от местоположения налета: у корня, по всему языку, насколько он плотный, переходит ли он на противоположную сторону языка, имеется ли у него неприятный запах, какого он цвета», – пояснила терапевт.

Если человек сам замечает подозрительные изменения, лучше проконсультироваться со специалистом. Важно, что высыпания на языке могут быть признаком начальной стадии онкологического заболевания, при подобных симптомах важно обратиться к врачу, заключила Зарема Тен.

Напомним, стоматологи также предупреждают, что цвет языка может быть признаком анемии, скарлатины и молочницы. Отмечается, что фиолетовый оттенок языка может быть признаком болезней сердца.

Гастроэнтерологи ранее рассказали, какой цвет языка говорит об опасности для здоровья.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами