Врачи рассказали, как по цвету языка узнать о нарушениях в организме

Цвет языка может стать главным признаком наличия в организме человека какого-то заболевания или нарушения. Он может меняться от бледно-розового до ярко-красного и даже черного, рассказала врач-терапевт Зарема Тен. У здорового человека язык должен быть бледно-розового цвета, без налета, рассказала она Общественной Службе Новостей.

На языке здорового человека должны четко различаться сосочки и срединная складка, добавила врач. Часто также бывает легкий налет белесого цвета. Если он без запаха, легко удаляется зубной щеткой, а язык при этом не кровоточит и не вызывает чувства дискомфорта, то это нормально.

Доктора при осмотре обычно учитывают не только цвет языка, но и его размер, визуализацию сосочков, наличие отпечатков зубов, сухость, наличие трещин, язв.

«Мы смотрим и на цвет слизистой, и на возможный налет на языке, в зависимости от местоположения налета: у корня, по всему языку, насколько он плотный, переходит ли он на противоположную сторону языка, имеется ли у него неприятный запах, какого он цвета», – пояснила терапевт.

Если человек сам замечает подозрительные изменения, лучше проконсультироваться со специалистом. Важно, что высыпания на языке могут быть признаком начальной стадии онкологического заболевания, при подобных симптомах важно обратиться к врачу, заключила Зарема Тен.

Напомним, стоматологи также предупреждают, что цвет языка может быть признаком анемии, скарлатины и молочницы. Отмечается, что фиолетовый оттенок языка может быть признаком болезней сердца.

Гастроэнтерологи ранее рассказали, какой цвет языка говорит об опасности для здоровья.