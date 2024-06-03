Шебекино попало под обстрел ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в своем Telegram-канале, что под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал город Шебекино.

По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет. По данным оперативных служб, в городе в одной квартире многоквартирного дома выбиты окна. Повреждено дорожное полотно. Кроме того, посечены осколками две автомашины.

На месте работают оперативные службы города.

Накануне Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дронов-камикадзе атаковали АЗС в селе Головчино Белгородской области. До этого стало известно, что силы противовоздушной обороны (ПВО) 1 июня уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Белгородской областью. 1 июня Гладков сообщил об обстреле села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.