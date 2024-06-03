Россиянам рассказали, как уберечь питомцев от теплового удара в квартире

Домашние животные в жару могут получить тепловой удар не только на улице, но и в квартире. Об этом kp.ru рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Чтобы помочь им, эксперт не советует мочить шерсть, потому что так получится «эффект бани», а также направлять прямо на них вентиляторы и кондиционеры. Вместо этого лучше приоткрывать окна и оставлять открытыми межкомнатные двери, предложил он.

«Если в квартире большую часть дня находится солнце, прикройте шторы, чтобы лучи не нагревали помещение. Можете оставить на полу влажное полотенце, чтобы питомец мог на нем лежать. Подойдут также охлаждающие коврики, охлаждающие жилеты или просто холодные бутылки с водой», — сказал Голубев.

Ветеринар, врач поведенческой медицины Людмила Коникова, в свою очередь, добавила, что в квартире для охлаждения питомцев также можно включать вентиляторы и кондиционеры, однако, важно, чтобы контраст между температурой на улице и в помещении был не более пяти-семи градусов.

Ветеринар Евгений Цыпленков до этого говорил, что собакам во время прогулок в жаркую погоду важно обеспечивать доступ к воде, передвигаться при этом лучше в тени. При этом, по его словам, в городах в жару долго гулять нежелательно.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще покупать кондиционеры.