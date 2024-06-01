Сбер подарил Смоленску светомузыкальный фонтан и благоустроил парк

Сбер открыл в историческом центре Смоленска умный светомузыкальный фонтан и благоустроил городской сад имени Михаила Глинки (сад «Блонье»), сообщила пресс-служба банка.

Парк давно не обновлялся, и Сбер вместе с правительством региона решили подарить горожанам новый облик излюбленного места отдыха.

В ходе реконструкции в парке появились новые дорожки и фонари, тематические площадки, газоны и цветники, арт-объекты и малые архитектурные формы, подсветка деревьев.

Каким будет фонтан — жемчужина парка, — выбрали сами жители Смоленска. По итогам опроса горожан была разработана концепция умного светомузыкального фонтана.

Объект диаметром 18 метров выпускает в небо 146 струй, центральная достигает высоты в 21 метр.

С помощью современного мультимедийного оборудования можно транслировать на воду видео со звуком, поэтому фонтан выполняет не только развлекательную, но и образовательную функцию.

«Меньше года назад мы гуляли по парку с губернатором и его командой и у нас родилась идея создать концепцию парка, фонтана и сегодняшнего праздника. Мы сразу же позвонили Валериею Абисаловичу Гергиеву и он поддержал нас. Большое спасибо нашей команде Сбера, губернатору и его команде — в кратчайшие сроки мы вместе смогли создать всю ту красоту, которая сейчас нас окружает», — сказал, открывая инновационный фонтан, президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Он отметил, что это не просто светомузыкальный фонтан — он дает прекрасную возможность трансляции на водный экрана любого контента.

«Мы дарим вместе с фонтаном более 20 роликов, записанных нашим великим искусствоведом, музыкальным критиком, популяризатором музыки и музыкантом Михаилом Семеновичем Казиником. Они рассказывают о сокровищах русской и мировой музыки. Дети, которые сюда будут приходить, будут иметь возможность познакомиться с великими мастерами музыки. Мы все вместе дарим городу такую наполненную просвещением техническую и технологическую возможность создавать любой контент. Я хочу всем вам пожелать всего самого доброго и каждую неделю, как минимум, иметь прекрасное впечатление от музыки вашего замечательного земляка Михаила Глинки», — добавил Герман Греф.

Во время церемонии открытия парка президент вместе с губернатором Смоленской области Василием Анохиным и художественным руководителем и генеральным директором Мариинского театра, генеральным директором Большого театра Валерием Гергиевым возложили цветы к памятнику композитору Михаилу Глинке, уроженцу Смоленской губернии, в честь его 220-летия и посадили дубы.

В этот же день Симфонический оркестр Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева дал праздничный концерт в Смоленском государственном академическом драматическом театре имени Александра Грибоедова.

Жительница Смоленска Раиса Дементьева, которая работает учителем, поделилась, что ей радостно видеть обновленный сад «Блонье» и снова гулять по его широким тропинкам.

«Для нас, жителей Смоленска, это не обычный сад — это история наших семей и друзей, это часть нашей жизни. Без сада Смоленск не может быть настоящим, потому что он потеряет историю своих жителей», — сказала она.

Гостья Смоленска Марина Силантьева, геодезист по профессии, сообщила, что попадать на открытие фонтанов Сбербанка стало для ее семьи традицией.

«Все началось три года назад, во Владивостоке. Мы приехали посмотреть город и случайно оказались на празднике фонтана. Год назад история повторилась в Екатеринбурге – были с мужем в командировке и как раз застали открытие фонтана в городе. Теперь вот Смоленск! Мы проездом в городе на два дня — и снова фонтан. Праздник невероятный. Такое красивое сочетание воды, света и музыки, воздушные гимнасты и такие радостные жители», — поделилась она впечатлениями.

Фонтан в Смоленске стал двадцать седьмым в череде интерактивных водных комплексов, которые Сбер подарил российским городам.