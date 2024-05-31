В Китае 35-летний мужчина покашлял и сломал самую твердую кость в теле, пишет Oddity Central.

Как рассказал сам мужчина, покашляв, он почувствовал в бедре сильную резкую боль, но не стал заострять на этом внимание. Однако когда его состояние ухудшилось, китаец решил все-таки сходить в больницу и сделать рентген. Снимок показал, что у него перелом бедренной кости, которая считается самой твердой в организме.

Это удивило врачей: обычно такую травму получают при падении с большой высоты или при ДТП, но никак не от кашля. После этого медики решили полностью обследовать пациента, расспросив его об общем состоянии здоровья, привычках питания, образа жизни, а также провели тест на плотность костей.

Результат показал, что по плотности кости мужчины такие, словно принадлежат 80-летнему человеку. По мнению специалистов, это связанно с тем, что пациент плохо питается и ведет малоподвижный образ жизни.

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