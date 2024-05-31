Накопившего долги по алиментам россиянина задержали за дезертирство

Судебные приставы поймали должника, который стал дезертиром. Об этом сообщили ГУФССП России по Челябинской области.

Некоторое время назад в отношении жителя города Касли было возбуждено уголовное дело за неуплату средств на содержание детей. Он долгое время игнорировал свои обязанности и задолжал несовершеннолетнему ребенку около 1,3 млн рублей. Материалы дела уже были переданы в суд, но фигурант уехал в Башкирию и подписал контракт с Минобороны РФ. Однако мужчина самовольно оставил место службы после того, как получил первую выплату. Прокуратура Башкортостана возбудила в отношении мужчины новое уголовное дело и объявила его в розыск.

Обвиняемого стали разыскивать. Нашел его младший судебный пристав из Каслей, который был обязан доставить мужчину в суд.

«В ходе выполнения этого распоряжения младший судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов Каслинского ГОСП Иван Баранов совершил обход мест вероятного нахождения должника, в основном, мест довольно злачных. И в одном из таковых обнаружил гражданина, интерес к которому проявляли не только судебные приставы, но и суд, и военная прокуратура, и полиция», — уточнили в пресс-службе УФССП.

В конце концов злостного неплательщика алиментов и дезертира в одном лице задержали и отправили под стражу. Уголовные дела, по которым он проходит обвиняемым, в ближайшее время рассмотрит суд.

Ранее красноярские приставы предложили матери-одиночке уйти служить по контракту, чтобы вернуть долги.