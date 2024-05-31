«Фигура спорная»: в Иркутске объяснили появление плаката с пособником Гитлера Красновым

Менеджер торгового центра «Сильвер Молл» в Иркутске Ася Давидсон в беседе с «Газетой.Ru» возмутилась вниманием СМИ к истории с плакатом с изображением генерала Петра Краснова. По ее словам, фотографию с изречением атамана, воевавшего на стороне Гитлера, к 9 Мая подготовил подрядчик, который «не знал всей нашей истории до конца».

«На самом деле история и выеденного яйца не стоит. История была к 9 Мая, и вдруг спохватились по поводу этого плаката. В тот момент, когда это висело, СМИ не сказали ни слова. Это тоже очень странно. Почему вдруг кто-то сейчас об этом вспомнил, мне тоже не очень понятно. Плакат провисел не больше двух часов. Нами был нанят подрядчик, который должен был найти по нашему заказу генералов, военачальников российских, советских, которые говорят хорошие слова о Родине, о долге, о воинской чести, о победе. То есть это была патриотическая такая акция к 9 Мая. Плакат был единственный из более чем 20 разных, которые висели по всему торговому центру. Мы его когда увидели, тут же сняли. Видимо, за эти два часа его кто-то успел заметить. Только очень странно, почему этот кто-то не обратился в администрацию «Сильвер Молла», а теперь какими-то странными путями эта информация вываливается в сеть», — сказала Давидсон.

Она добавила, что цитата Краснова, которая была напечатана на плакате, очень хорошая, «в духе нынешнего времени».

«Фраза про Родину. Поэтому, видимо, сбила с толку нашего подрядчика, который не знал всей нашей истории до конца. Что касается самого генерала Краснова, то эта фигура спорная. Мнения о нем неоднозначные. Да, он сотрудничал с фашистами, но это уже был человек престарелый. Я думаю, что он уже к тому моменту был на уровне маразма или что-то такое. И его просто сбили с толку. Сказали, что, давай ты сейчас нас поддерживаешь, а мы завоюем все, красных выгоним с территории Советского Союза и сделаем государство для казаков. Вот он и повелся по дурости, за что был расстрелян. Причем человек, видимо, осознал, потому что, если почитать историю, он был взят в плен то ли английскими, то ли американскими войсками, но в итоге пошел на то, чтобы его отдали России, понимая, что его расстреляют. То есть в какой-то момент осознал. А до этого он боролся за казачество. Поэтому на территории Ростовской области стоит памятник ему», — заключила менеджер торгового центра.

30 мая Telegram-канал «Иркутский блог» сообщил, что в местном торговом центре «Сильвер Молл» заметили «патриотический» плакат с изображением и цитатой пособника нацистской Германии Петра Краснова.

Краснов руководил Белым движением на юге России, в 1920 эмигрировал в Германию. Генерал верил в победу нацизма над большевизмом, восхищался Гитлером, в своих книгах воспроизводил расистские и антисемитские штампы нацистской пропаганды. В 1947 году Краснова повесили в Лефортово.

Летом 2006 года в станице Еланской Ростовской области, в частном музее донского казачества появился четырехметровый памятник Краснову. Жители Дона не раз требовали снести его, но монумент по-прежнему стоит.

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