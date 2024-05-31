Кириенко вручил награду отцу Киприану в номинации «Быть Человеком» премии ИРИ

Отец Киприан (Валерий Бурков) — герой Советского Союза, автор и исполнитель песен о войне в Афганистане, победивший в спецноминации «Быть Человеком» Национальной премии интернет-контента, всей своей жизнью доказал этот выбор. Об этом на церемонии награждения, которая состоялась 30 мая в киноконцертном комплексе «Мосфильм», заявил первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко.

«Для меня большая честь объявить специальную номинацию «Быть Человеком». Тот, кто получает эту премию, всей своей жизнью доказал этот выбор. Потому что «Быть Человеком» — это всегда про выбор и это всегда про поступок», — сказал он.

Как подчеркнул Кириенко, Бурков всю жизнь совершал свой выбор и свой поступок.

«Сегодня его проповеди или размышления о борьбе добра и зла, в котором каждый человек делает свой выбор, слушают миллионы людей, сотни ребят на передовой, где регулярно бывает отец Киприан и помогает и своим опытом, и своим выбором, доказывая всей своей жизнью, что благодаря таким людям добро всегда побеждает», — отметил он.

Отец Киприан рассказал, что награда в спецноминации стала для него неожиданной, поскольку думал, что его просто пригласили принять участие.

«Слава Богу, что я здесь находился, видел других людей, которых награждали за их творчество, за их труд. Наше кино становится более нравственным, более социально направленным, потому что все-таки мы не должны стать такими же, какими стали русские в Украине. А они стали не помнящими родства, они сменили своих героев. Вместо героев – их дедов и прадедов стали герои-бандеровцы», — сказал он.

Бурков добавил, что отечественное кино должно содействовать и способствовать возвращению к традиционным ценностям.

«Дай Бог всем счастья, радости, любви, потому что любовь — это действительно самое главное, и источник — это Бог. Благодарю вас всех», — подчеркнул отец Киприан.

Напомним, Национальная премия интернет-контента учреждена Институтом развития интернета в 2021 году. Она направлена популяризацию созидательных онлайн-проектов и их авторов.